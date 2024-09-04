老人vs.喪屍 / 樂婷

【明報文章】女兒一歲了，陪她成長，和她玩她的玩具，看可愛的繪本，學習基本的文字、簡單的道理，每天中午都到遊樂場結識不同的玩伴，指說沿路花草鳥蟲、晴空白雲……這年，我似重返童年某個暑假，她是我的玩伴，共度人生原點——只有晚上女兒睡去的數小時，我才回到成人世界，打開電視、看看電影、按按手機、讀讀新聞。這些珍貴的時光大部分都被我花在觀看紀錄片上，紀錄片反映人生真實粗糙的質感，時常湧現真相和不同聲音，讓人着迷。我看了許多出色的紀錄片，當中不少來自台灣，如討論度較高，探討母女關係和同志議題的《日常對話》及呈現真實婚姻生活的《幸福定格》，也有相對冷門卻精彩的，如拍攝自閉症孩子故事的《地球迷航》和深入海洋與人生的《男人與他的海》。當中最最冷門，卻想要介紹給照顧者的是，作為喪屍電影愛好者也一定會被名字吸引的《邀阿公阿嬤拍Ｂ級殭屍片》。導演被日本攝影師淺田政志影響，一家人不時和患失智症的嫲嫲穿起五星戰隊戰服拍攝生活短劇，後來更直接請嫲嫲和老人朋友一同扮演記憶戰隊，大戰感染失憶病毒的喪屍。故事荒謬，加上一群長者對戲，忘詞NG到崩潰，但鏡頭卻一貫溫柔忍耐，電影始終溫馨歡樂，可見樂觀從來都是人類最大力量。