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2024年9月2日星期一
原太一
自由談
世紀．一一兩岸：《鬼馬雙星》半世紀前遭非議 / 文．黃志華／編輯．孫志超、譚雅詩
世紀．小食部：帶飯 / 文．鄒芷茵
一張老照片 / 文．林藹純
誰才是俘虜？ / 馬家輝
樂悠咭 / 譚蕙芸
沃爾茲為賀錦麗撐場的演說 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
回憶《獵狐人回憶錄》 / 吳靄儀
又到九月開學日 / 陳仁啟
喵喵咪咪麼 / 草日
阿士匹靈防高危大腸癌 / 鄭志文
男人釀酒女人養馬 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
生日大晒？ / 陳子謙
給兒女最好的禮物 / 黃明樂
碉樓故事 / 劉利
去留與易難 / 原太一
去留與易難 / 原太一
【明報文章】近期負責籌劃一項文化活動，已經進行至尾聲，其中一位評審突然告知已不在港。經師友告知已經遠走他鄉。感嘆之餘，想起一年前差不多同一時期，同事離職，隨丈夫移民。
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世紀．一一兩岸：《鬼馬雙星》半世紀前遭非議 / 文．黃志華／編輯．孫志超、譚雅詩
世紀．小食部：帶飯 / 文．鄒芷茵
一張老照片 / 文．林藹純
誰才是俘虜？ / 馬家輝
樂悠咭 / 譚蕙芸
沃爾茲為賀錦麗撐場的演說 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
回憶《獵狐人回憶錄》 / 吳靄儀
又到九月開學日 / 陳仁啟
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