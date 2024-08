【明報文章】傳教士再到南蘇丹服務之前,聊及正在看《苦土之囚:世上最年輕國家南蘇丹的希望與絕望》(A Rope from the Sky: The Making and Unmaking of the World's Newest State),中英文書名的意思不盡相同。最近逛小書店,看見厚如磚頭的《苦土之囚》,可見店主選書題材廣泛,連這樣冷門的書都有。