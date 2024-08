【明報文章】美國作家Mark Twain曾寫道:「謊言有3種:謊言、該死的謊言、統計數字(There are 3 kinds of lies: lies, damned lies, and statistics)。」數字能夠精確、客觀地反映現實,但亦可以被操弄去扭曲事實——2016年英國就脫歐與否鬧得熱烘烘期間,脫歐派在巴士賣廣告稱該國每星期給予歐盟3.5億英鎊(英國國家統計局其後批評是誤用數據),堪稱近年的一個重要事例。