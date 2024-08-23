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2024年8月23日星期五
文‧甄沃奇
世紀
世紀．五無閒話：M+應考慮調整方向 / 文．薛求理／設計．賴雋旼／編輯．孫志超
世紀．象牙快訊：步行研究 / 文‧李祖喬
世紀．語文奇遇：新老師怎上第一課 / 文‧甄沃奇
企業與愛情 / 馬家輝
曬果皮 / 日光
才子佳人恩怨竟因毛孩而起 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
以公義之名出不義之師 / 湯家驊
普及教育的班級經營 / 德叔
玉．瓦 / 關麗珊
新類型廣告 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
藥 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
新太空經濟下香港的機遇（一） / 洪雯
父親與手表 / 看城
幸福運動員 / 安思
世紀．語文奇遇：新老師怎上第一課 / 文‧甄沃奇
【明報文章】開學在即，對於剛剛離開學校的新入職老師而言，應該既興奮又緊張。距離開學還有少許時間，大家有沒有想過，踏入班房的一瞬間，應該怎樣安排最好？
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