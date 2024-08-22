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2024年8月22日星期四
葉建源
教育心語
世紀．四探城市：百載城堡歷百變 千姿啤酒啖千年 根特——世紀給時代留挑戰 / 文．葉曉燕／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：熊貓是世界的 / 文‧鄧正健
二十九歲的博客來 / 馬家輝
消失的他（下） / 屈曉彤
放棄間尺 由你出發 / 林妙茵
睡眠不足的總統 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
「流水式集會」案 / 陳弘毅
尊敬您，我愛你 / 葉建源
熊貓．經濟 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
希望 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
Threads的世界 / 趙曉彤
活潑情誼 / 區聞海
夏日天國小旅 / 何思維
尊敬您，我愛你 / 葉建源
【明報文章】您知道「你」和「您」的區別嗎？
相關字詞﹕
你
您
敬語
教師心語
葉建源
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二十九歲的博客來 / 馬家輝
消失的他（下） / 屈曉彤
放棄間尺 由你出發 / 林妙茵
睡眠不足的總統 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
「流水式集會」案 / 陳弘毅
尊敬您，我愛你 / 葉建源
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希望 / 韓麗珠
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