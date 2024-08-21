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2024年8月21日星期三
陳文敏
法政隨筆
世紀．星期三專題：金權政治與選舉戲劇性——美式民主特色 / 文．何思穎／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：迷失表參道 / 文‧朱振威
為何不關注台灣新聞 / 文‧余志名
坐飛機 / 馬家輝
我家廚房 / 樂婷
為何美國大學戰績彪炳？ / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
何謂憎恨或不信任政府 / 陳文敏
訓輔分家 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
又見猴痘 / 鄭志文
亂手 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
獎牌要包膜嗎 / 陳子謙
欲望與阻力 / 黃明樂
文明的距離 / 劉利
熊貓經濟圈 / 施勁超
何謂憎恨或不信任政府 / 陳文敏
【明報文章】在殖民地時代，港英政府訂立具煽動意圖的罪行。所謂煽動意圖，包括意圖引起居民對政府的憎恨或藐視，但卻不包括引起對政府不信任。
相關字詞﹕
煽動罪
政府
法政隨筆
陳文敏
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世紀．星期三專題：金權政治與選舉戲劇性——美式民主特色 / 文．何思穎／編輯．孫志超
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坐飛機 / 馬家輝
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