【明報文章】我家是無飯之家，廚房卻始終是家裏最有生活氣息的地方：裏面廚具電器一件不漏，爐頭天天清理，晾碟架上也總是擱着洗完的碗碟餐具。朋友來我家，見廚房的陣仗都不信我們不煮飯。我想到吉本芭娜娜的《廚房》，覺得那是因為人總離不開廚房，尤其有了女兒，天天不是在圍欄陪玩讀書，就是在廚房打轉——備菜、切菜、準備幼兒湯水粥麵，一日三頓冲奶，洗奶樽，清潔一家食具……丈夫為此打趣道：沒想到廚房的使用率會那樣高，幸好當初有好好認真整修。之所以不敢對廚房隨便，是因為婚前我們曾在劏房同居，空間百餘呎，房東卻強行間了梗廚，使得裏面極度狹窄，只放得下單門雪櫃，沒有爐頭和抽油煙機，高壯的丈夫只能側身走入，沒法在裏面蹲下。那個廚房為我烙下至深的陰影，簡單如切菜炒飯也會弄得一地都是，鋅盤小得放不下24吋的平底鍋，開水洗碗必然會濺到鋅盤邊的電磁爐和飯煲。毫不誇張，我只要在裏面煮飯就會爆粗跳掣，糟糕的廚房讓丈夫提早見識我的脾氣，見證一段真愛，也讓我們有過患難。這段經歷令我更喜歡吉本芭娜娜的文字：「想必今後還會擁有許許多多那樣的廚房。在心中，在真實生活中。或者，在旅途中。一個人，一群人，也許兩個人，在我足迹所到之處，必然會擁有許多那樣的廚房吧。」