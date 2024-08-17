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2024年8月17日星期六
冬瓜
客座隨筆
世紀．六合文藝：當你見到星河燦爛——從港大利瑪竇宿舍憶黃霑大仙 / 文．梁迭起、鄭澔力、羅仲言／編輯．譚雅詩、孫志超
世紀．客座隨筆：旅非漫興——難為正邪定分界 / 文‧鍾卓言
「牛華」視歌迷如「家人」 / 文‧青木
廢墟的另一種用途 / 馬家輝
法美聯繫 / 簡冬娜
我勸舊生不要為筆房津而去買樓 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
「死得複雜」的遺產故事 / 李偉民
技藝與人品 / 湯才偉
自古屬於中國？ / 石琪
小人 / 關麗珊
尋香 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
不會再有蒼蠅 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
搵工不如搵工作狀態 / 黃明樂
AI電影節 / 冬瓜
AI電影節 / 冬瓜
【明報文章】兩個月前我在荷蘭獲朋友邀請到阿姆斯特丹AI電影節當義工。
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世紀．六合文藝：當你見到星河燦爛——從港大利瑪竇宿舍憶黃霑大仙 / 文．梁迭起、鄭澔力、羅仲言／編輯．譚雅詩、孫志超
世紀．客座隨筆：旅非漫興——難為正邪定分界 / 文‧鍾卓言
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