【明報文章】巴黎奧運霹靂舞備受談論,這源自美籍非裔的街舞項目,下屆洛杉磯反而沒續辦。閉幕演出,鏡頭移向加州威尼斯海灘,Dr. Dre驚喜現身與Snoop Dogg合rap The Next Episode,除符合交棒之意,兩人同台,也是兩年前超級碗中場Hip Hop界代表聚首的翻版演出。可能大會沒事前發稿,香港的電視台旁述對流行樂壇亦認識不深,Dr. Dre現身,沒任何簡介,就像霹靂舞比賽勝負解畫,同樣不理想。巴奧期間的DJ倒表現出色,不時炒熱及緩和氣氛;忘了游泳還是田徑項目,比賽和頒獎之間播了Taylor Swift名曲Shake it Off,觀眾席頓成舞池;女子沙排爭金戰火藥味濃,DJ見不對勁即時改播約翰連儂歌頌和平的Imagine,耳熟能詳程度更全場觀眾畀心兼和唱,選手睹狀忍不住化怒為喜。