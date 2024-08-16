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2024年8月16日星期五
關麗珊
關目
世紀．五無閒話：奧運選手的幸福感和政府的責任 / 文．李峻嶸／設計．賴雋旼／編輯．孫志超、譚雅詩
世紀．退一步：長恨圓圓 / 文‧樊善標
世紀．好鳥歌：飛蛾的啟示 / 文‧Novia Yip
他是最終的勝利者 / 馬家輝
時間軌迹 / 日光
我在澳門上了警車 / 林妙茵
奧運會閉幕 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
五十功名塵與土 / 湯家驊
Marzano教學九招 / 德叔
貴人 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
植根（下） / 韓麗珠
讓人目瞪口呆的辦公室 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
「香港 張文達」 / 區聞海
面朝大海 / K隆
貴人 / 關麗珊
【明報文章】寫奧運想起外遊遇過許多貴人，讓我知道無論碰到多少小人，仍不要對人性失望，世上還有許多好人。
相關字詞﹕
關目
奧運
旅遊
貴人
關麗珊
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