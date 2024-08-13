報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
作家專欄
2024年8月13日星期二
曾瑞明
教育心語
世紀．二元對坐：我寫的是純淨的鹹書（下）——訪作家馮唐 / 訪問及整理．毛升／編輯．孫志超、譚雅詩
世紀．夕拾朝花：藍襪子 / 文．黃念欣
公民科文憑試為何滑鐵盧？ / 文．佩
4年後的阿湯哥 / 馬家輝
快樂運動 / 陳喜艾
重點在break-down / 林妙茵
尤努斯的電話女郎計劃 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
文化衝擊 / 吳思諾
漫畫的世界 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
肚痛是癌症？！ / 鄭志文
奧運的和平與伯羅奔尼撒戰爭 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
奧運獎牌排行榜 / 區聞海
中年好運動 / 黃明樂
沒有手機的年代 / 莊元生
漫畫的世界 / 曾瑞明
【明報文章】休息時間，老師若看到學生看漫畫，會有什麼反應？答案很視乎師長自身對漫畫的態度了。
相關字詞﹕
指導
題材
閱讀
教育心語
老師
漫畫
曾瑞明
上 / 下一篇新聞
世紀．二元對坐：我寫的是純淨的鹹書（下）——訪作家馮唐 / 訪問及整理．毛升／編輯．孫志超、譚雅詩
世紀．夕拾朝花：藍襪子 / 文．黃念欣
公民科文憑試為何滑鐵盧？ / 文．佩
4年後的阿湯哥 / 馬家輝
快樂運動 / 陳喜艾
重點在break-down / 林妙茵
尤努斯的電話女郎計劃 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
文化衝擊 / 吳思諾
漫畫的世界 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
肚痛是癌症？！ / 鄭志文
奧運的和平與伯羅奔尼撒戰爭 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
奧運獎牌排行榜 / 區聞海
中年好運動 / 黃明樂
沒有手機的年代 / 莊元生
世紀．二元對坐：我寫的是純淨的鹹書（下）——訪作家馮唐 / 訪問及整理．毛升／編輯．孫志超、譚雅詩
世紀．夕拾朝花：藍襪子 / 文．黃念欣
公民科文憑試為何滑鐵盧？ / 文．佩
4年後的阿湯哥 / 馬家輝
快樂運動 / 陳喜艾
重點在break-down / 林妙茵
尤努斯的電話女郎計劃 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
文化衝擊 / 吳思諾
喵喵咪咪麼 / 草日
肚痛是癌症？！ / 鄭志文
奧運的和平與伯羅奔尼撒戰爭 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
奧運獎牌排行榜 / 區聞海
中年好運動 / 黃明樂
沒有手機的年代 / 莊元生
prev
next
相關新聞
4年後的阿湯哥 / 馬家輝
快樂運動 / 陳喜艾
重點在break-down / 林妙茵
尤努斯的電話女郎計劃 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
文化衝擊 / 吳思諾
喵喵咪咪麼 / 草日
肚痛是癌症？！ / 鄭志文
奧運的和平與伯羅奔尼撒戰爭 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
奧運獎牌排行榜 / 區聞海
中年好運動 / 黃明樂