【明報文章】7月初短遊斯德哥爾摩,有初夏的涼風暖陽,有甜到頭暈的黑糖捲,但最深得我心的還是那艘沉船。展示沉船的博物館瑞典文名稱為Vasamuseet,但中文譯名卻是瓦薩沉船博物館,為何要在中文強調「沉船」不得而知,但口痕如我則是被搔着癢處。瓦薩號1628年建成,首航20分鐘就沉沒,1961年才重見天日。展館有瓦薩號按原色復刻的模型,展品說明形容雕欄玉砌的船身展示了「a riot of colour and form(色彩和形式的狂歡)」。在展館內聽到解說員謂瓦薩號配備當時最精良的大炮,有最華麗的雕刻,「but it did all the calculations wrong(但造船時的所有計算都是錯的)」,我就不禁笑出聲。