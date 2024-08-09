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2024年8月9日星期五
黃明樂
光明女樂
世紀．五無閒話：搬演是枝裕和舊作：《下一站，天國》香港劇場版 / 文．丘庭傑／設計．賴雋旼／編輯．孫志超、譚雅詩
世紀．象牙快訊：體育評論員：作為把運動知識普及的人 / 文‧唐健朗
為港隊做好報道 / 文‧王家偉
歷史的軌迹 / 馬家輝
吃飯時光 / 日光
旅遊城市桂林的發展 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
我家在大埔 / 湯家驊
全村的力量 / 德叔
百年老店 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
不被看見的貓狗居民 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
放下難，坐下更難 / 陳子謙
別人的期望不是我的目標 / 黃明樂
30歲之後 / 劉利
三朵非洲菊 / 皮皮
別人的期望不是我的目標 / 黃明樂
【明報文章】上回寫了〈Enjoy才是目標〉，看見何詩蓓歸來受訪，忍不住再補一筆。
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目標
心理
期望
何詩蓓
光明女樂
黃明樂
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世紀．五無閒話：搬演是枝裕和舊作：《下一站，天國》香港劇場版 / 文．丘庭傑／設計．賴雋旼／編輯．孫志超、譚雅詩
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為港隊做好報道 / 文‧王家偉
歷史的軌迹 / 馬家輝
吃飯時光 / 日光
旅遊城市桂林的發展 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
我家在大埔 / 湯家驊
全村的力量 / 德叔
百年老店 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
不被看見的貓狗居民 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
放下難，坐下更難 / 陳子謙
別人的期望不是我的目標 / 黃明樂
30歲之後 / 劉利
三朵非洲菊 / 皮皮
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