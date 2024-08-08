Comeback / 屈曉彤

【明報文章】要數我最喜愛的奧運項目，該是女子體操。相比講求速度的競賽項目，女子體操的藝術成分加添了觀賞性，運動員的動作姿態以至身體力量，展現獨有個人風格美感。像自由體操，選曲定下格調，再透過肢體動作、空翻、舞蹈編排，短短90秒營造出不一樣的氛圍。透過電視直播，選手的神態也能看得一清二楚，每個表情呼吸透露她們當下的心情。不少選手上場時都會面容繃緊，過程中看着也感到戰戰兢兢，到完成一刻方可鬆開眉頭。巴西隊的安拉迪（Rebeca Andrade）每次上場則是笑容燦爛自信滿滿，舉起手像宣告自己不是來比賽，而是來表演給大家看的，富感染力的演出令她在自由體操勝過美國名將比拉絲（Simone Biles）奪金，笑容背後，原來她在5年間經歷過3次十字韌帶撕裂。比拉絲的招牌翻騰動作固然無人能及，了解到她在上屆奧運退賽、指證隊醫性侵等經歷，重臨奧運不單成功克服心理障礙，技術還有所提升，更令人佩服。另一位印象深刻的是美國隊的蘇妮珊（Sunisa Lee），她的動作力量和難度不及安拉廸和比拉絲，但姿態更為優美，多一份淡定自若。上屆取得全能金牌的她在美國聲名大噪，卻在去年患上罕見腎病，導致身體腫脹一度無法練習，預料餘生也要跟此病共處。這次巴黎奧運對她們來說，除了獎牌和得分，能重踏賽場本身就別具意義。