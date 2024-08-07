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2024年8月7日星期三
林妙茵
三言堂
世紀．星期三專題：諸神復活——巴黎奧運開幕禮涉及的藝術、文學和電影 / 文．鄭政恆／編輯．孫志超、譚雅詩
世紀．記我所聞：曲詞印記 / 文‧朱振威
讀者來信蘊含寶貴價值 / 文‧龍彩霞
風前老淚滿江湖 / 馬家輝
關掉內心的聲音（下） / 樂婷
網想真相 / 林妙茵
奧運開幕的古典選曲 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
向運動員致敬 / 陳文敏
金牌以外 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
運動可抵消「長坐」影響 / 鄭志文
無常 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
在讚揚「精神」之前 / 區聞海
「樂建居」土地為何流標？（下） / 洪雯
金牌路之遙 / 温穎藍
網想真相 / 林妙茵
【明報文章】最近在facebook寫了篇短文，觸及率異乎尋常地高，卻令我再次思考，社交媒體真是一個很難「有理說得清」的地方。
相關字詞﹕
蘇煒德
體操
奧運
三言堂
林妙茵
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關掉內心的聲音（下） / 樂婷
網想真相 / 林妙茵
奧運開幕的古典選曲 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
向運動員致敬 / 陳文敏
金牌以外 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
運動可抵消「長坐」影響 / 鄭志文
無常 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
在讚揚「精神」之前 / 區聞海
「樂建居」土地為何流標？（下） / 洪雯
金牌路之遙 / 温穎藍
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