關掉內心的聲音（下） / 樂婷

【明報文章】從小內心的聲音就如影伴隨，我對自我內耗已經習以為常，甚至以為自己容易疲倦的體質源於個性內向，不擅交際。沒意識到叫自己累垮的其實是熟悉而知心的內心的聲音。認識丈夫後，他總說我想法太複雜。他內心沒有聲音，不會莫名地焦慮，攤上大事深呼吸一下，就去找解決方案，壓力過大時便去打機，玩模型，看動漫，然後重生。如此人板在我身邊，讓我連連讚歎，也提醒我別放任內心聲音，任其深挖，使世界明明給我的只是小挑戰，卻在心中吵成了世界大戰。「如果你心有電影《腦筋急轉彎》的控制台，它一定像單核心處理器，時常冒着大煙，當機邊緣。」一晚，睡前我向丈夫請教，問他如何關掉那把聲音，他要我讓他想一想，再叫他，發覺他已經睡着——「不把問題當問題，累了自動關機。」犀利，這就是大師給我的答案。可是內心的聲音愈想受控愈易失控。大師不解，他建議我喝點酒，拉我跑步，讓我曬太陽，吃維他命D，卻都無效。直到誕下女兒，小生命讓我忙個不停，使我連「小我」也放下。現在的她已經快將一歲，掛着一臉口水，見我離開圍欄走進廚房，會一臉委屈，準備大哭，若我回轉，喊她名字，掛着淚水的小臉就會立即破涕為笑——她就是這樣把我內心的聲音關掉的。