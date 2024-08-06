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2024年8月6日星期二
吳思諾
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世紀．二元對坐：我寫的是純淨的鹹書（上）——訪作家馮唐 / 訪問及整理．毛升／編輯．孫志超、譚雅詩
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奧運熬夜大賽 / 陳子謙
和小貓一起生活 / 趙曉彤
斷拍與膠布 / 劉利
始終仰望 / 古惜
身分認同 / 吳思諾
【明報文章】奧運氣氛熾熱，鍥而不捨追看各種比賽；熾熱的程度，跟英國人追看足球賽有過之而無不及。
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奧運
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