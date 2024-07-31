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2024年7月31日星期三
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世紀．星期三專題：樂音將在歷史流淌——巴黎奧運開幕禮的音樂和文化 / 文．李梓成／編輯．林曉慧、譚雅詩
世紀．M+百物誌：土樓公舍 參照傳統建築的都市實驗 / 文．鄭亦晉
宏觀與貼地 / 文．余志名
奧運文學節 / 馬家輝
萬物的起源 / 黎佩芬
江旻憓熱潮振奮香港 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
金牌背後 / 陳文敏
專業反省 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
「無需處方」助聽器 / 鄭志文
大風吹 / 韓麗珠
不含酒精的啤酒 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
我終於無輸啦 / 陳子謙
開幕式的愛情書單 / 劉利
廿九年後話《情書》 / 何思維
江旻憓熱潮振奮香港 / 葉劉淑儀
【明報文章】日前（28日），港隊奧運代表團劍擊選手，「微笑劍后」江旻憓贏得女子重劍個人賽決賽，為香港奪得在巴黎奧運的第一面金牌。
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