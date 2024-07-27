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作家專欄
文．李梓成／編輯．林曉慧、譚雅詩

世紀

世紀．星期三專題：樂音將在歷史流淌——巴黎奧運開幕禮的音樂和文化 / 文．李梓成／編輯．林曉慧、譚雅詩

【明報文章】國家的格局、城市的文化自信，和民族的氣質，都可見於巴黎奧運開幕式裏。當中，本土與全球化的面向齊飛，歷史底蘊與前衛文化符號共一色，自有目不暇給處處，同時亦有爭議。

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