報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
作家專欄
2024年7月29日星期一
鄭志文
食住行醫
世紀．悼：永遠的金燕子——鄭佩佩 / 文．曾肇弘／編輯．孫志超、譚雅詩
世紀．共生紀：醫院一隅 / 文．余麗文
鳥巢 / 文．吳騫桐
不妨添煩添亂 / 馬家輝
外傭培訓班 / 譚蕙芸
「片區模式」 / 林妙茵
記憶裏的黑歷史 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
「書的危機」 / 吳靄儀
因為喜歡 / 陳仁啟
喵喵咪咪麼 / 草日
維他命B1減便秘？ / 鄭志文
巴黎奧運會開幕式有驚喜 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
一夜安眠 / 趙曉彤
其政察察，其民缺缺 / 區聞海
歎為觀止！ / 宋詒瑞
維他命B1減便秘？ / 鄭志文
【明報文章】中國最近有研究指，多進食含維他命B1食物，便秘機率會減低。
相關字詞﹕
食物
大便
食住行醫
鄭志文
便秘
維他命B1
上 / 下一篇新聞
世紀．悼：永遠的金燕子——鄭佩佩 / 文．曾肇弘／編輯．孫志超、譚雅詩
世紀．共生紀：醫院一隅 / 文．余麗文
鳥巢 / 文．吳騫桐
不妨添煩添亂 / 馬家輝
外傭培訓班 / 譚蕙芸
「片區模式」 / 林妙茵
記憶裏的黑歷史 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
「書的危機」 / 吳靄儀
因為喜歡 / 陳仁啟
喵喵咪咪麼 / 草日
維他命B1減便秘？ / 鄭志文
巴黎奧運會開幕式有驚喜 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
一夜安眠 / 趙曉彤
其政察察，其民缺缺 / 區聞海
歎為觀止！ / 宋詒瑞
世紀．悼：永遠的金燕子——鄭佩佩 / 文．曾肇弘／編輯．孫志超、譚雅詩
世紀．共生紀：醫院一隅 / 文．余麗文
鳥巢 / 文．吳騫桐
不妨添煩添亂 / 馬家輝
外傭培訓班 / 譚蕙芸
「片區模式」 / 林妙茵
記憶裏的黑歷史 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
「書的危機」 / 吳靄儀
因為喜歡 / 陳仁啟
喵喵咪咪麼 / 草日
巴黎奧運會開幕式有驚喜 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
一夜安眠 / 趙曉彤
其政察察，其民缺缺 / 區聞海
歎為觀止！ / 宋詒瑞
prev
next
相關新聞
不妨添煩添亂 / 馬家輝
外傭培訓班 / 譚蕙芸
「片區模式」 / 林妙茵
記憶裏的黑歷史 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
「書的危機」 / 吳靄儀
因為喜歡 / 陳仁啟
喵喵咪咪麼 / 草日
巴黎奧運會開幕式有驚喜 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
一夜安眠 / 趙曉彤
其政察察，其民缺缺 / 區聞海