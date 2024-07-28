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2024年7月28日星期日
竟齊
未經證實
世紀．周日短篇：靜靜雞（zing6 zing6 gai1）—— 給Tascha / 文．謝曉虹／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：陳國公主 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：三大家題《雄雞圖》 / 文‧陳子善
招待攻略 / 馬家輝
巴黎奧運 / 塵翎
如何避免盛事活動症候群 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
沙排於巴黎鐵塔下 / 梁嘉善
香港學生對自身創意的看法（上） / 韓孝述
美國首位女總統 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
拍賣品 / 鄭志文
給世上搖搖欲墜的你 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
死線已是十天前 / 陳子謙
漂書取暖 / 黃明樂
調教百依百順的「他」 / 劉利
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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