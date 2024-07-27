報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
作家專欄
2024年7月27日星期六
文‧邵頌雄
世紀
世紀．六合文藝：「放在公共空間的藝術」和「公共藝術」 / 文．何慶基／編輯．孫志超、譚雅詩
世紀．不着一字：「南無」與「喃嘸」 / 文‧邵頌雄
新聞觀 / 文‧言平
撈男 / 馬家輝
孤島診療所 / 簡冬娜
古希臘的運動、戰爭，與和平 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
白崇禧的軍事生涯 / 盧兆興
聆聽的虛心 / 湯才偉
絕望者發達之歌 / 石琪
人生如戲，非戲，仍是戲 / 關麗珊
情書 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
見字讀書 / 鄭美姿
收集石頭的婆婆 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
來自動物的警告 / 古惜
世紀．不着一字：「南無」與「喃嘸」 / 文‧邵頌雄
【明報文章】持誦密咒，是否只重咒音，而毋須理會咒義？
相關字詞﹕
南無
大悲咒
印度
佛教
密咒
梵語
咒義
上 / 下一篇新聞
世紀．六合文藝：「放在公共空間的藝術」和「公共藝術」 / 文．何慶基／編輯．孫志超、譚雅詩
世紀．不着一字：「南無」與「喃嘸」 / 文‧邵頌雄
新聞觀 / 文‧言平
撈男 / 馬家輝
孤島診療所 / 簡冬娜
古希臘的運動、戰爭，與和平 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
白崇禧的軍事生涯 / 盧兆興
聆聽的虛心 / 湯才偉
絕望者發達之歌 / 石琪
人生如戲，非戲，仍是戲 / 關麗珊
情書 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
見字讀書 / 鄭美姿
收集石頭的婆婆 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
來自動物的警告 / 古惜
世紀．六合文藝：「放在公共空間的藝術」和「公共藝術」 / 文．何慶基／編輯．孫志超、譚雅詩
新聞觀 / 文‧言平
撈男 / 馬家輝
孤島診療所 / 簡冬娜
古希臘的運動、戰爭，與和平 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
白崇禧的軍事生涯 / 盧兆興
聆聽的虛心 / 湯才偉
絕望者發達之歌 / 石琪
人生如戲，非戲，仍是戲 / 關麗珊
情書 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
見字讀書 / 鄭美姿
收集石頭的婆婆 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
來自動物的警告 / 古惜
prev
next
相關新聞
世紀．六合文藝：「放在公共空間的藝術」和「公共藝術」 / 文．何慶基／編輯．孫志超、譚雅詩
新聞觀 / 文‧言平