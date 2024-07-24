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2024年7月24日星期三
文．小東／編輯．孫志超、譚雅詩
世紀
世紀．星期三專題：交換脆弱——6位香港藝術家德國群展 / 文．小東／編輯．孫志超、譚雅詩
世紀．記我所聞：地水南音唱佳佳 / 文．朱振威
係時候 / 文．柏金
瓶裝水的分類 / 馬家輝
關掉內心的聲音（上） / 樂婷
書是出版了，圓了夢，但之後…… / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
追溯效力 / 陳文敏
暑期活動 / 曾信繁
時移世易 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
新冠疫苗最新建議 / 鄭志文
越界（之四） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
你係I定E？ / 黃明樂
轉向 / 皮皮
小小產 / 披靈
世紀．星期三專題：交換脆弱——6位香港藝術家德國群展 / 文．小東／編輯．孫志超、譚雅詩
【明報文章】6位香港藝術家在德國舉行聯展。在他們的創作、遠遊、相聚之間，我看到「群體式創作」的探索和偶然。在分離時代之下，他們反映維持關係和社群思考的牽絆力量。
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小粉人看日子 / 黃照達
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