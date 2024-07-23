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2024年7月23日星期二
曾瑞明
教育心語
世紀．二元對坐：寫實中顯浪漫 矛盾裏見多變——楚原電影再回顧 / 文．陳廣隆／編輯．孫志超、譚雅詩
世紀．夕拾朝花：念你如昔 / 文．黃念欣
如何重建公信力？ / 馬家輝
西環山 / 陳喜艾
也談「追夢」 / 林妙茵
加沙牛頓 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
《島嶼協奏曲》 / 吳思諾
監考時光 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
如何補鐵 / 鄭志文
感到被愛 / 魏綺珊
特朗普表現令人刮目相看 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
蘇轍詮釋老子 / 區聞海
文化風情 / 張娟
監考時光 / 曾瑞明
【明報文章】老師在考試季節總有一些時間會待在考場吧。這是特別的工作，你可以說極沉悶，或者很輕鬆，但當中總會有些驚或者喜，特別是公開試。
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曾瑞明
監考
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西環山 / 陳喜艾
也談「追夢」 / 林妙茵
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