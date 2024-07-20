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2024年7月20日星期六
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世紀．六合文藝：音樂社弄潮兒 彈唱拉編皆宜——記編曲家李寶泉 / 文．黃志華／編輯．孫志超
世紀．客座隨筆：旅非漫興——直取浮生半日閒 / 文．鍾卓言
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筆墨繁花綻 / 馬家輝
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放榜 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
莊子的「裂」、老子的「割」 / 區聞海
必要的罪惡 / 黃明樂
筆墨繁花綻 / 馬家輝
【明報文章】《繁花》作者金宇澄到香港書展演講，肯定座無虛設，唯望主辦方妥善安排，別再搞出像余華講座般的大頭佛。
相關字詞﹕
繁花
演講
余華
香港書展
金宇澄
欲望蜘蛛
馬家輝
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