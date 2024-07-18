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2024年7月18日星期四
文‧守丹
編輯室手記
世紀．四探城市：哥倫比亞Medellín 罪惡之城的重生 / 文．洪慧冰／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：脈絡化孟若 / 文‧鄧正健
體育熱浪停不了 / 文‧守丹
悲劇的選擇 / 馬家輝
放榜以後 / 屈曉彤
贏咗，我梗係唔返學啦﹗ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
「一國兩制」是什麼 / 朱國斌
胡適的金句 / 葉建源
作家．母親．加害人 / 關麗珊
靠山吃山 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
越界（之二） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
與其「商品化」，不如「公用化」（下） / 洪雯
虛假的龍爭虎鬥 / 莊元生
金絲雀 / 皮皮
體育熱浪停不了 / 文‧守丹
【明報文章】雙數年，對普羅大眾來說未必有多大意義，但對世界各地的足球迷及體育迷來說，雙數年必定是令他們期待的，當然對從事有關體育行業的人來說，也自然是繁忙的年度。
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世紀．四探城市：哥倫比亞Medellín 罪惡之城的重生 / 文．洪慧冰／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：脈絡化孟若 / 文‧鄧正健
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悲劇的選擇 / 馬家輝
放榜以後 / 屈曉彤
贏咗，我梗係唔返學啦﹗ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
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