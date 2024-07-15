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2024年7月15日星期一
竟齊
未經證實
世紀．一一兩岸：沒有電影音樂，就沒有「盡皆過火，盡是癲狂」的香港電影 / 文．張志偉、羅展鳳／編輯．孫志超
世紀．共生紀：一個晚上 / 文．余麗文
人類記者要不要學AI / 文．余志名
先嚴打了再說 / 馬家輝
另類狀元 / 譚蕙芸
當總統（或選總統時）被槍擊…… / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
妥協的作家 / 吳靄儀
謝師宴 / 陳仁啟
靠水吃水 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
「腸道準備」影響大腸鏡結果 / 鄭志文
遊冰島十件要注意的事情（上） / 魏綺珊
我去投了票 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
手信 / 難分
等等車 / 向日
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．一一兩岸：沒有電影音樂，就沒有「盡皆過火，盡是癲狂」的香港電影 / 文．張志偉、羅展鳳／編輯．孫志超
世紀．共生紀：一個晚上 / 文．余麗文
人類記者要不要學AI / 文．余志名
先嚴打了再說 / 馬家輝
另類狀元 / 譚蕙芸
當總統（或選總統時）被槍擊…… / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
妥協的作家 / 吳靄儀
謝師宴 / 陳仁啟
靠水吃水 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
「腸道準備」影響大腸鏡結果 / 鄭志文
遊冰島十件要注意的事情（上） / 魏綺珊
我去投了票 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
手信 / 難分
等等車 / 向日
世紀．一一兩岸：沒有電影音樂，就沒有「盡皆過火，盡是癲狂」的香港電影 / 文．張志偉、羅展鳳／編輯．孫志超
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妥協的作家 / 吳靄儀
謝師宴 / 陳仁啟
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