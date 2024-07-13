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2024年7月13日星期六
劉利
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世紀．六合文藝：我是一條龍 他是外星人……我們是虛空龐克 / 文．楊不歡／編輯．孫志超
世紀．不着一字：翻譯，還是不翻譯？ / 文‧邵頌雄
世紀．文藝雜緒：從《敗家仔》看新聯的創業與終結 / 文‧山竹
海上的曖昧傳奇 / 馬家輝
Farm to table / 簡冬娜
工黨閣員逐個數：首相篇 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
怪獸家長教怪獸子女違「法」 / 李偉民
知識的片面性 / 湯才偉
暗香疏影詠梅詩 / 石琪
網走政治犯監獄 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
男孩與男人 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
表情管理學 / 陳子謙
小孩子的本分 / 趙曉彤
假作真時真亦假 / 劉利
假作真時真亦假 / 劉利
【明報文章】「國酒」茅台官方鑑定人員早前將假酒鑑定為真酒的事件，充滿喜劇色彩，除了好笑之外，在真假之間，也有一些問題值得反思。
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鑑定
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