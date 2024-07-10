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2024年7月10日星期三
劉利
浮游動物
世紀．星期三專題：在藝術史上尋回女性藝術家的聲音 / 文．葉曉燕／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：歌劇演員都係演員 / 文．朱振威
子承父業的悍匪 / 馬家輝
亦醫亦友（下） / 樂婷
沒有贏家的英國大選 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
英國大選 / 陳文敏
退學潮以外 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
糖尿病人的降膽固醇藥 / 鄭志文
白噪音（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
誰拔走了寶劍 / 陳子謙
沒有了港，香港還「香」嗎？（下） / 洪雯
有麝自然香 / 劉利
怎樣的人 / 張娟
有麝自然香 / 劉利
【明報文章】巴塞隆拿可能是最受遊客歡迎的城市，可能也是最不歡迎遊客的城市。上周巴塞有兩千多人示威，抗議遊客過多。這與弄出幾個充氣版「世界奇蹟」來討好遊客的香港，形成了鮮明的對比。
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世紀．星期三專題：在藝術史上尋回女性藝術家的聲音 / 文．葉曉燕／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：歌劇演員都係演員 / 文．朱振威
子承父業的悍匪 / 馬家輝
亦醫亦友（下） / 樂婷
沒有贏家的英國大選 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
英國大選 / 陳文敏
退學潮以外 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
糖尿病人的降膽固醇藥 / 鄭志文
白噪音（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
誰拔走了寶劍 / 陳子謙
沒有了港，香港還「香」嗎？（下） / 洪雯
有麝自然香 / 劉利
怎樣的人 / 張娟
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世紀．記我所聞：歌劇演員都係演員 / 文．朱振威
子承父業的悍匪 / 馬家輝
亦醫亦友（下） / 樂婷
沒有贏家的英國大選 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
英國大選 / 陳文敏
退學潮以外 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
糖尿病人的降膽固醇藥 / 鄭志文
白噪音（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
誰拔走了寶劍 / 陳子謙
沒有了港，香港還「香」嗎？（下） / 洪雯
怎樣的人 / 張娟
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