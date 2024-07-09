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2024年7月9日星期二
洛乎
客座隨筆
世紀．二元對坐：重新發現的驚喜——博洛尼亞電影節後記 / 文．李焯桃／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：香港香學 / 文．黃念欣
淺思「行政主導」 / 文．言平
消失的點名簿 / 馬家輝
卍 / 陳喜艾
歐國盃噩夢：若決賽英格蘭對法國 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
《無人之境》 / 吳思諾
專業作為一個陷阱 / 曾瑞明
島嶼 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
本地胃癌普查建議 / 鄭志文
出乎意料的法國議會選舉結果 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
《玩轉腦朋友2》 / 趙曉彤
人情味 / 竹間守晨花
學歷造假其實不是新聞 / 洛乎
學歷造假其實不是新聞 / 洛乎
【明報文章】港大經管學院自資碩士課程涉嫌有不少學生的學歷造假。奇怪的是，這根本不是新聞，筆者從前工作的大學亦偶有發生，需向警方求助。
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世紀．二元對坐：重新發現的驚喜——博洛尼亞電影節後記 / 文．李焯桃／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：香港香學 / 文．黃念欣
淺思「行政主導」 / 文．言平
消失的點名簿 / 馬家輝
卍 / 陳喜艾
歐國盃噩夢：若決賽英格蘭對法國 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
《無人之境》 / 吳思諾
專業作為一個陷阱 / 曾瑞明
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小粉人看日子 / 黃照達
《玩轉腦朋友2》 / 趙曉彤
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