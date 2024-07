【明報文章】倫敦廣播公司著名主持人James O'Brien在其How To Be Right: ...in a World Gone Wrong一書分享了他主持時事「烽煙」節目的片段。有聽眾大呻多元文化侵蝕英國的核心價值,令英國不再以信奉基督為中心。本以為聽眾擔心奉行基督信仰的權利受阻,原來他只是不滿穆斯林同樣可在英國禮拜。