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2024年7月6日星期六
石琪
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世紀．六合文藝：50年前「快快樂樂隨隨便便去返工」——《藍領白領》詠各業 也詠粵語歌多采 / 文．黃志華／編輯．孫志超、鄒靈璞
世紀．客座隨筆：旅非漫興——容與 / 文．鍾卓言
世紀．文藝雜緒：樂團外訪搞邊科？ / 文．旺旺
何必連累老母？ / 馬家輝
尋香記 / 簡冬娜
長夜盡頭的微光 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
特拜之爭與美式民主 / 程潔
道德行為的主導 / 湯才偉
電腦會不會偷懶？ / 石琪
青春期 / 關麗珊
信假 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
老師 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
沒有了港，香港還「香」嗎？（上） / 洪雯
豢養 / 皮皮
電腦會不會偷懶？ / 石琪
【明報文章】這個問題，可能也是判斷電腦能否追上甚至超越人類的因素之一。
相關字詞﹕
欲望
科技
石琪
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人類
電腦
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世紀．六合文藝：50年前「快快樂樂隨隨便便去返工」——《藍領白領》詠各業 也詠粵語歌多采 / 文．黃志華／編輯．孫志超、鄒靈璞
世紀．客座隨筆：旅非漫興——容與 / 文．鍾卓言
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未經證實 / 竟齊
特拜之爭與美式民主 / 程潔
道德行為的主導 / 湯才偉
電腦會不會偷懶？ / 石琪
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老師 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
沒有了港，香港還「香」嗎？（上） / 洪雯
豢養 / 皮皮
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