報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
作家專欄
2024年7月4日星期四
陳子謙
飄流窗口
世紀．四探城市：哥倫比亞Cartagena 馬奎斯記者路之始 / 文．洪慧冰／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：跟孩子討論資本主義 / 文‧鄧正健
港產影視的冒險與驚喜 / 文‧唐嘉晞
頂流熊貓 / 馬家輝
白裙記（二） / 屈曉彤
出師不利，拜登何去何從？ / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
23與我 / 善喻
電影教英文 / 葉建源
旅客 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
照料的種子 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
魔鏡魔鏡，邊個歌詞網最正？ / 陳子謙
焦慮Inside Out / 黃明樂
面試與體檢 / 劉利
畫療 / 佚名
魔鏡魔鏡，邊個歌詞網最正？ / 陳子謙
【明報文章】台灣的魔鏡歌詞網無聲暴斃，各地網民譁然。我平日上Google查中文歌詞，魔鏡例必搶先撲出，就算我只是冷漠的免費仔，碰面多了也有點感情。
相關字詞﹕
歌詞
魔鏡歌詞網
飄流窗口
陳子謙
上 / 下一篇新聞
世紀．四探城市：哥倫比亞Cartagena 馬奎斯記者路之始 / 文．洪慧冰／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：跟孩子討論資本主義 / 文‧鄧正健
港產影視的冒險與驚喜 / 文‧唐嘉晞
頂流熊貓 / 馬家輝
白裙記（二） / 屈曉彤
出師不利，拜登何去何從？ / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
23與我 / 善喻
電影教英文 / 葉建源
旅客 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
照料的種子 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
魔鏡魔鏡，邊個歌詞網最正？ / 陳子謙
焦慮Inside Out / 黃明樂
面試與體檢 / 劉利
畫療 / 佚名
世紀．四探城市：哥倫比亞Cartagena 馬奎斯記者路之始 / 文．洪慧冰／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：跟孩子討論資本主義 / 文‧鄧正健
港產影視的冒險與驚喜 / 文‧唐嘉晞
頂流熊貓 / 馬家輝
白裙記（二） / 屈曉彤
出師不利，拜登何去何從？ / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
23與我 / 善喻
電影教英文 / 葉建源
旅客 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
照料的種子 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
焦慮Inside Out / 黃明樂
面試與體檢 / 劉利
畫療 / 佚名
prev
next
相關新聞
頂流熊貓 / 馬家輝
白裙記（二） / 屈曉彤
出師不利，拜登何去何從？ / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
23與我 / 善喻
電影教英文 / 葉建源
旅客 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
照料的種子 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
焦慮Inside Out / 黃明樂