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2024年7月2日星期二
原太一
自由談
世紀．二元對坐：本港軍事遺蹟保育與植物管理 / 文．梁迭起、陳諾衡／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：見學旅程 / 文．黃念欣
人生七年 / 文．灼螢
網約車「的士化」 / 馬家輝
橋與堀 / 陳喜艾
再論答問會新不如舊 / 林妙茵
奧運傳奇 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
懷緬過去 / 吳思諾
論失聲 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
抑鬱症有6種？ / 鄭志文
永遠正確是一個巨大的錯誤 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
憧憬政簡刑清 / 區聞海
「上樓」還是「上流」（七） / 洪雯
「拍腦門決策」 / 原太一
「拍腦門決策」 / 原太一
【明報文章】內地新華網在2013年建立網站專頁，分析「拍腦門決策」，意思指不經充分論證，坐在辦公室拍腦門，憑主觀決策。
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世紀．二元對坐：本港軍事遺蹟保育與植物管理 / 文．梁迭起、陳諾衡／編輯．孫志超
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