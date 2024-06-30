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2024年6月30日星期日
梁嘉善
法政隨筆
世紀．周日短篇：修復創傷的紫星花田 / 文．洛楓／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：人生追求 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：紀弦的〈旋律〉及其他 / 文‧陳子善
商場內的腦殘粉 / 馬家輝
移徙 / 塵翎
生死決策一念間 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
銀河的公開秘密 / 梁嘉善
學生的課堂感受（下） / 韓孝述
機愈精明人愈蠢 / 石琪
宿命 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
100歲婆婆的心願題 / 鄭志文
我們抱抱好嗎？ / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
幸福黃昏燈 / 黃明樂
奧運新思 / 尤明
銀河的公開秘密 / 梁嘉善
【明報文章】近年太空探索成為愛國人士掛在口邊的驕傲事迹，香港亦醞釀首位港產太空人。太空運作的規則相當複雜，鬥科技，也鬥政治。
相關字詞﹕
太空
外層空間條例
外太空條約
政治
太空人
梁嘉善
法政隨筆
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未經證實 / 竟齊
銀河的公開秘密 / 梁嘉善
學生的課堂感受（下） / 韓孝述
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宿命 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
100歲婆婆的心願題 / 鄭志文
我們抱抱好嗎？ / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
幸福黃昏燈 / 黃明樂
奧運新思 / 尤明
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