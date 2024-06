【明報文章】年輕時修讀過一陣佛學,沒有修行所以不能說「學佛」。近日讀了Björn Natthiko Lindeblad(1961-2022)的修行傳記I May Be Wrong: And Other Wisdoms From Life As A Forest Monk,前兩篇略談了一二。書的第27章勉勵讀者從自己開始,撥開困擾念頭,修習寧定的心。這從來是說得輕易但行之甚難的。不過全書細說修行的真實甘苦,有黑暗時刻,不是口輕輕地說放下自在。