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2024年6月25日星期二
葉劉淑儀
三言堂
世紀．二元對坐：你所不認識的蘇格拉底：淺談色諾芬的《蘇格拉底對話錄》 / 文．李宇森／編輯．孫志超、何詩韻
世紀．夕拾朝花：月明星稀 / 文．黃念欣
翻譯之難 / 文．言平
河馬的直播 / 馬家輝
傳承的障礙 / 陳喜艾
美版「簡約公屋」 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
從改變中重塑 / 吳思諾
老師轉行 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
超加工食品與便秘 / 鄭志文
聚散 / 魏綺珊
馬克龍的孤家寡人困境 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
黑客賣廣告 / 陳子謙
回到縣城 / 劉利
吃瓜 / 皮皮
美版「簡約公屋」 / 葉劉淑儀
【明報文章】近年，美國爆發了一場前所未見的住房危機，導致當地出現了大批露宿者。
相關字詞﹕
簡約公屋
庇護
住房
租金
露宿者
三言堂
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世紀．二元對坐：你所不認識的蘇格拉底：淺談色諾芬的《蘇格拉底對話錄》 / 文．李宇森／編輯．孫志超、何詩韻
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未經證實 / 竟齊
從改變中重塑 / 吳思諾
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喵喵咪咪麼 / 草日
超加工食品與便秘 / 鄭志文
聚散 / 魏綺珊
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小粉人看日子 / 黃照達
黑客賣廣告 / 陳子謙
回到縣城 / 劉利
吃瓜 / 皮皮
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