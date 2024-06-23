世紀．文字江湖：戲曲表演 / 文‧鄭培凱

【明報文章】戲曲藝術的關鍵是表演，觀賞戲曲的關鍵是看表演，看表演藝術如何呈現人生的悲歡離合，如何刻劃人性的喜怒哀樂。人生大舞台，舞台小世界，戲曲表演就是聯繫虛構與真實的最佳媒介。表演的方式可以不同，但不是以情節發展的速度取勝，而必須張弛有度，該快的快，該慢的慢，並非一味詠春拳上身，比誰出拳出得快，像競技比賽一樣，先打你個幾十拳，打得你頭昏眼花，虜獲你鑑別武功的能力。表演藝術要有深刻的內涵，卻非裝腔作勢，擺個百毒不侵的架勢，像空手道個人形那樣，對着空氣甩手踢腳，假裝出西楚霸王力拔山兮氣蓋世的模樣，實則只是耍弄戲曲科班要求的基本功。說到戲曲表演的基本功，所謂「四功五法」，唱作念打，手眼身步法，講的是演藝的基礎訓練，經歷與武術和體育一樣的肢體訓練，同時培養唱念功夫，協調體魄動作與聲樂節拍的和諧與撞擊。有了紮實的基本功，內化了肢體與唱腔的技巧，才能體會如何表演伍子胥《寄子》中的一腔悲憤與淒愴，如何展示趙五娘《吃糠》那種嘔心瀝血的淒苦與蒼涼，如何表演杜麗娘《遊園驚夢》裏感嘆的芳華易逝。我們在觀眾席中，才能感同身受，體會命運撥弄生命的悲愴與無奈，同時也理解了世事無常是每一個人都會經歷的生命過程，從而激起我們的同情心與同理心。