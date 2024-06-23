明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

作家專欄
文‧鄭培凱

世紀

世紀．文字江湖：戲曲表演 / 文‧鄭培凱

【明報文章】戲曲藝術的關鍵是表演，觀賞戲曲的關鍵是看表演，看表演藝術如何呈現人生的悲歡離合，如何刻劃人性的喜怒哀樂。人生大舞台，舞台小世界，戲曲表演就是聯繫虛構與真實的最佳媒介。表演的方式可以不同，但不是以情節發展的速度取勝，而必須張弛有度，該快的快，該慢的慢，並非一味詠春拳上身，比誰出拳出得快，像競技比賽一樣，先打你個幾十拳，打得你頭昏眼花，虜獲你鑑別武功的能力。表演藝術要有深刻的內涵，卻非裝腔作勢，擺個百毒不侵的架勢，像空手道個人形那樣，對着空氣甩手踢腳，假裝出西楚霸王力拔山兮氣蓋世的模樣，實則只是耍弄戲曲科班要求的基本功。說到戲曲表演的基本功，所謂「四功五法」，唱作念打，手眼身步法，講的是演藝的基礎訓練，經歷與武術和體育一樣的肢體訓練，同時培養唱念功夫，協調體魄動作與聲樂節拍的和諧與撞擊。有了紮實的基本功，內化了肢體與唱腔的技巧，才能體會如何表演伍子胥《寄子》中的一腔悲憤與淒愴，如何展示趙五娘《吃糠》那種嘔心瀝血的淒苦與蒼涼，如何表演杜麗娘《遊園驚夢》裏感嘆的芳華易逝。我們在觀眾席中，才能感同身受，體會命運撥弄生命的悲愴與無奈，同時也理解了世事無常是每一個人都會經歷的生命過程，從而激起我們的同情心與同理心。

上 / 下一篇新聞