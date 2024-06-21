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2024年6月21日星期五
文．Novia Yip
世紀
世紀．五無閒話：文諾迪的阿根廷左翼足球 / 文．李峻嶸／編輯：孫志超
世紀．退一步：進退雍容 / 文．樊善標
世紀．好鳥歌：黑翅長腳鷸 / 文．Novia Yip
自編劇情 / 馬家輝
帕爾馬 / 日光
生得矮就唔畀考？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
朋友 / 湯家驊
古史的背景碎片 / 德叔
法律與公義 / 關麗珊
起跑線 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
一起爬山（之三） / 韓麗珠
到底我是誰 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
我是鱟 / 林隱
天敵 / 冠玉
世紀．好鳥歌：黑翅長腳鷸 / 文．Novia Yip
【明報文章】一直覺得黑翅長腳鷸的名字取得極好。顧名思義，翅膀是黑色的，腳是修長的。兩岸三地的鳥類中文名稱往往有歧異，台灣把黑翅長腳鷸稱作「高蹺鴴」，便如實說明了鳥兒的動靜：牠的確像踩高蹺。
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世紀．五無閒話：文諾迪的阿根廷左翼足球 / 文．李峻嶸／編輯：孫志超
世紀．退一步：進退雍容 / 文．樊善標
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我是鱟 / 林隱
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