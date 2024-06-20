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2024年6月20日星期四
關麗珊
關目
世紀．四探城市：黃國兆寫給康城的情書 / 文．羅卡／編輯．孫志超
世紀．四探城市：巴黎、康城 如我第二故鄉 / 文．黃國兆
世紀．玻璃大叔：論知錯能改（一） / 文‧鄧正健
天氣不似預期……都有驚喜 / 文‧周群雄
台上的皮鞋 / 馬家輝
生活時生活 / 屈曉彤
智者也解不到的謎 / 林妙茵
一代手機鈴聲盛世 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
人工智能的挑戰 / 陳韜文
跳出我天地 / 葉建源
東方之珠 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
一起爬山（之二） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
我讀時，他已去世 / 區聞海
「上樓」還是「上流」？（四） / 洪雯
石頭暖蛋 / 佚名
東方之珠 / 關麗珊
【明報文章】香港有東方之珠美譽，不少旅客被這個美食天堂和購物天堂吸引。在黃霑自編自導電影《天堂》（1974）的偷渡客眼中，香港就是天堂。
相關字詞﹕
國歌
流行曲
東方之珠
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