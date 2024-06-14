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2024年6月14日星期五
草日
喵喵咪咪麼
世紀．五無閒話：從廢考到人工智能：變局中的大學考試 / 文．丘庭傑／設計．賴雋旼／編輯．孫志超
世紀．象牙快訊：酷兒作為資訊共享的實踐方式——「流動閱酷」作為例子 / 文‧唐健朗
世紀．漫談燦爛古今：胡馬倘真度陰山 / 文‧邱逸
白紙黑字在哪裡？ / 馬家輝
意北小城洛迪 / 日光
金絲雀 / 林妙茵
手機研究 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
香港變了 / 湯家驊
夏商周文明 / 德叔
現實比電影悲涼 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
0 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
無聲與空白 / 區聞海
在乎與不在乎之間 / 黃明樂
追書可有妙法？ / 何思維
喵喵咪咪麼 / 草日
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．五無閒話：從廢考到人工智能：變局中的大學考試 / 文．丘庭傑／設計．賴雋旼／編輯．孫志超
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