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作家專欄
曾信繁

教育心語

6．12之後 / 曾信繁

【明報文章】每年6月都是學校考試的季節，大概是整個學年裏教師得以稍為放鬆的時候。然而，5年前的今日，改寫香港歷史的一天，卻讓全港教師共同面對前所未有的巨大挑戰：「我們如何能夠保護自己的學生？」

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