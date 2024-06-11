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2024年6月11日星期二
吳思諾
法政隨筆
世紀．二元對坐：冷戰的發生——讀沈志華的《經濟漩渦》 / 文．陳仁啟／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：大音聲希 / 文‧黃念欣
媒體與族群 / 文‧言平
搵仇人 / 馬家輝
緬甸魚粉 / 陳喜艾
撒謊的AI / 林妙茵
帶着一個地球上路 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
不一樣的柯芬園風景 / 吳思諾
落魄的時間 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
髖部骨折年輕化 / 鄭志文
僅存的日不落「帝國」 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
慢生活 / 趙曉彤
寂寞為儒 / 區聞海
地方的白化 / 韋琪
不一樣的柯芬園風景 / 吳思諾
【明報文章】休閒的下午，到倫敦柯芬園放空。進了咖啡店，點了一杯抹茶拿鐵，挑了窗邊的位置，卻看到不一樣的風景。
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世紀．二元對坐：冷戰的發生——讀沈志華的《經濟漩渦》 / 文．陳仁啟／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：大音聲希 / 文‧黃念欣
媒體與族群 / 文‧言平
搵仇人 / 馬家輝
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撒謊的AI / 林妙茵
帶着一個地球上路 / 陳耀華
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