【明報文章】國際冷戰史專家沈志華指出,他所研究的是「冷戰的發生」(Beginning of the Cold War),而不是「冷戰的起源」(Origins of the Cold War)。兩者之間固然關係密切,但前者更聚焦於具體的史事。在《經濟漩渦——觀察冷戰發生的新視角》一書中,沈志華認為,在眾多的因素之中,「經濟」才是促使冷戰發生的主因。環繞着經濟問題討價還價,美蘇雙方皆作出誤判,在眾多偶然事件中,釀成了冷戰的發生,這與較宏觀的「冷戰的起源」的研究相比,顯得較少「必然性」。