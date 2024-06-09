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2024年6月9日星期日
石琪
傾偈集
世紀．周日短篇：新生（上） / 文．文海林／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：傳承非遺 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：劉半農譯《法國短篇小說集》 / 文‧陳子善
余華的立志 / 馬家輝
世界是平行的 / 塵翎
為何古代俠客多用劍？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
六九五年 / 梁嘉善
做運動和吃早餐 / 韓孝述
單一民族的國家 / 石琪
繼承父業 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
400公里跑 / 鄭志文
還有什麼人在街上 / 鄭美姿
完全不想冒險 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
潮州粥 / 冠玉
單一民族的國家 / 石琪
【明報文章】以色列是猶太人成立的國家，世界各地有猶太血統的人都可申請入籍。但以色列是否單一民族國家？原來不是。
相關字詞﹕
美國
馬爾代夫
中國
日本
以色列
國家
民族
石琪
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400公里跑 / 鄭志文
還有什麼人在街上 / 鄭美姿
完全不想冒險 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
潮州粥 / 冠玉
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