【明報文章】黃仁勳有一名句是「Run don't walk」,出自他去年在台大的演講。全句是這樣的:「Run, don't walk. Remember, either you're running for food, or you are running from becoming food. And oftentimes, you can't tell which. Either way, run.」一種解讀是,世界弱肉強食,你永遠不知道自己是獵食者還是獵物,因此森林法則只有一條:跑。但亦有解讀說,別把話翻譯得如此殘酷,黃仁勳只是勉勵年輕人,世界發展很快,你也得跑起來。他最近在台灣的另一場演講中,又用了「Run don't walk」作開場白,只為帶出一個關於未來世界的美好願景:世界將是AI(人工智能)的世界,你有很多東西需要知道,所以,跑,別慢慢走了。