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2024年6月5日星期三
韋琪
自由談
世紀．星期三專題：弘揚「世遺」戲曲——自省與交流 / 文．邵學而／編輯．孫志超
世紀．M+百物誌：化腐朽為共生：顧德新的椅子 / 文‧李米米
爭取「見報」機會 / 文‧大海
無處不暴戾 / 馬家輝
開單好難，幫幫我 / 黎佩芬
識睇，睇晚間新聞 / 林妙茵
諾基亞3210復刻版 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
敏感日子 / 陳文敏
Off the record / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
代謝綜合症與乳癌 / 鄭志文
進入異境的勇氣（之一） / 韓麗珠
在郵輪上看人生百態 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
非一般的讀書人 / 區聞海
某次睇電視 / 韋琪
某次睇電視 / 韋琪
【明報文章】小時候的某一天，原定晚飯時間的電視劇和遊戲節目，甚至廣告，都斷斷續續地暫停播放。35年前，當時還是小學生的我，已感覺到那種人手切割的瑕疵，電視後面像是有個人在等待命令，按下暫停按鈕似的。
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世紀．星期三專題：弘揚「世遺」戲曲——自省與交流 / 文．邵學而／編輯．孫志超
世紀．M+百物誌：化腐朽為共生：顧德新的椅子 / 文‧李米米
爭取「見報」機會 / 文‧大海
無處不暴戾 / 馬家輝
開單好難，幫幫我 / 黎佩芬
識睇，睇晚間新聞 / 林妙茵
諾基亞3210復刻版 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
敏感日子 / 陳文敏
Off the record / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
代謝綜合症與乳癌 / 鄭志文
進入異境的勇氣（之一） / 韓麗珠
在郵輪上看人生百態 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
非一般的讀書人 / 區聞海
某次睇電視 / 韋琪
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小粉人看日子 / 黃照達
非一般的讀書人 / 區聞海
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