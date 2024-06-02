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2024年6月2日星期日
竟齊
未經證實
世紀．周日短篇：離散公園（五） / 文．林英華／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：說真話 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：《夸父》簽名本 / 文‧陳子善
忘了全世界 / 馬家輝
Bon Voyage / 塵翎
將至的敏感咪兜 / 林妙茵
反戰AI貼圖 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
不能說的秘密 / 梁嘉善
家長對學生的支援 / 韓孝述
南來作家的定義 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
年紀最小的男性畫家 / 鄭志文
春夏之交 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
香港不再有燭光晚會 / 區聞海
事實還是真相 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．周日短篇：離散公園（五） / 文．林英華／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：說真話 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：《夸父》簽名本 / 文‧陳子善
忘了全世界 / 馬家輝
Bon Voyage / 塵翎
將至的敏感咪兜 / 林妙茵
反戰AI貼圖 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
不能說的秘密 / 梁嘉善
家長對學生的支援 / 韓孝述
南來作家的定義 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
年紀最小的男性畫家 / 鄭志文
春夏之交 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
香港不再有燭光晚會 / 區聞海
事實還是真相 / 黃明樂
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