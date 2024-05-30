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2024年5月30日星期四
馬家輝
欲望蜘蛛
世紀．四探城市：巴拿馬城——港人打拼50年 視「第二故鄉」 / 文．洪慧冰／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：淺論惡（二） / 文‧鄧正健
戰爭的多重面向 / 文‧言平
文明暫又止步 / 馬家輝
百貨公司 / 屈曉彤
理想與尊嚴 / 林妙茵
紮營的代價 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
要民主還是要賢能政治？ / 余錦波
萬十五客住位床港香 / 葉建源
「如戰場」 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
變質 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
2024尚餘半年 / 趙曉彤
香港需要契訶夫 / 區聞海
「維記」在銅記 / 何思維
文明暫又止步 / 馬家輝
【明報文章】對公共行政學來說，垃圾徵費之起落是個千載難逢的研究個案，至少可以產出十篇八篇好論文，如果有人認真做長時段追蹤研究的話。
相關字詞﹕
管治
環保政策
公共行政
垃圾徵費
欲望蜘蛛
馬家輝
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